Выпускники 1941-го: «Никогда не считайте врага дураком!»

Текст, фото Марина Бедорфас

К 80-летию со Дня Победы каждый регион и каждый город, поселок готовился по-своему. Где-то поздравляют 100-летних участников Великой Отечественной войны, в Волгоградской области переименовали аэропорт, теперь он носит историческое название «Сталинград», а в Национальном музее Карелии открылись две выставки: одна посвящена партизанам и подпольщикам, а вторая военным фотографам (6+).

Экпозиции пользуются большой популярностью. Одна из них - «За линией Карельского фронта: партизаны и подпольщики» - передвижная. До осени она будет доступна в Петрозаводске, а затем отправится по районам республики, а после в Брест. К слову, как сообщили в музее, это не первое сотрудничество с городом-героем в республике Беларусь.

В рамках подготовки к 9 мая в Национальном музее также прошла читка аудиоистории «Выпускники 1941» (6+). Этот спектакль в письмах построен на историях выпускников Беломорской школы, жизнь которых, как и всех их сверстников, кардинально изменилась 22 июня 1941 года. Большинство из них были отправлены на фронт. И многие не вернулись. Но остались их письма и почтовые карточки, из которых и родился этот спектакль, а вместе с ним и две аудиоэкскурсии.

Письма своему учителю и аудиоэкскурсии: «Выпуск 1941-го» и «Путь солдата» озвучили участники проекта «Голос памяти» - воспитанники Творческой лаборатории «Театрум» Детского театрального центра и Театральной студии Петрозаводского президентского кадетского училища «Элерон» (руководитель - Елена Политанская), роль школьного учителя, который всю жизнь хранил бумажные треугольники от ребят, исполнил актер Евгений Терских.

Письма, которые звучат в них, бережно смоделированы на основе документальных источников, исследования и личных писем бойцов. Сейчас эти две аудиоэкскурсии можно послушать в Музее Карельского фронта, филиале Национального музея Карелии.

Первая история посвящена штабу Карельского фронта и людям, которые в нем служили, героями второй аудио-истории стали обычные люди на войне - солдат, семья, вынужденная уехать в эвакуацию, те, кто попал в концлагерь, партизаны, добровольцы и все, кто жил в этот тяжелый период.

Из писем:

«После этих двух писем долгое время ответов не было. Почта тогда работала с большой задержкой, да и отвечать у ребят времени тоже не было. Но ближе к январю 1942- го я получил целых два письма и одну почтовую карточку. Первое письмо было от Матвея. Он воевал под Олонцом»,

- рассказал актер Евгений Терских в роли учителя.

«Здравствуйте, Василий Васильевич! Ваше письмо получил чудом. Простите, что долго не отвечал, не до этого было. До сегодняшнего дня последние три недели был в боях. Несколько раз был в атаках. Очень уж финны на нас здесь прут. Но знаете что, меня это злит, злит так, что спать не могу. Как это так произошло? Мы жили, строили планы, и не думали даже, что такое может быть. Наши девочки были такими красивыми в своих легких платьях. Родители радовались за нас, а мы обсуждали планы, как будем строить новое, красивое, сильное будущее. И вот война....Мы нашу победу добудем! Даю вам клятву, что вернусь, наш дорогой учитель».

«Особенно больно было читать это письмо, потому что когда я его получил, мы уже знали, что финны захватили и Олонец, и Петрозаводск...Матвей так и не вернулся. Он погиб осенью 1941-го...».

Почтовая карточка от Степана Ильина, выпускника 1941-го:

«Привет с передовой от Степана Ильина. Ребятам передавайте, пусть не боятся, мы стоим, и вы стойте!».

«После этой открытки от Степы ничего не приходило, до сих пор он числится пропавшим без вести»,

- продолжает учитель.

«Я был очень рад вашему письму. Здесь у нас радостей-то маловато. Часто вспоминаю ваши уроки. Знаете, что меня выручило в первом бою? Ваши советы - никогда не считайте врага дураком. Это спасло меня. Если кого-то из наших увидите, передавайте приветы. И сами будьте, пожалуйста, здоровы. Постараюсь и я»,

- написал еще один ученик Беломорской школы своему учителю.

«Проект «Голос памяти» направлен на патриотическое воспитание молодежи и сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне. Мы постарались рассказать о событиях тех лет с помощью живых историй в формате, который привлекает современных подростков, чтобы после посещения Музея Карельского фронта, им захотелось бы узнать больше о событиях 1941-1945 годов, расспросить родственников, прочитать или посмотреть что-то по своей инициативе, а не по заданию преподавателя», - отмечают авторы проекта.

Особенность этого проекта - это его участники: волонтеры-подростки, которые прошли обучение основам театрального мастерства и сценической речи и «подарили» свои голоса героям этих историй. Отметим, что на прослушивание пришли 37 подростков.

В зале благородного собрания в Национальном музее Карелии собрались юные актеры с фронтовыми письмами в руках. Казалось бы, как все просто, каждый читает свое письмо по-очереди. Но как они это сделали?! У каждого героя - свой характер, свой голос, своя история. Это было очень трогательно и тонко. Без надрыва и пафоса, который любят чиновники в эти памятные дни. Очень искренне и по-юношески честно.

С Днем Победы, друзья! © «Петрозаводск говорит» // Фото «Петрозаводск говорит», Национальный музей Карелии