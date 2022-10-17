17 октября 2022, 10:10
В Карелии проходит второй этап акции «Сообщи, где торгуют смертью»
В течение десяти дней в регионе правоохранители будут собирать и проверять значимую информацию
Сегодня в Карелии начался второй этап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью», который продлится до 28 октября, сообщили в пресс-службе МВД республики.
«Данная акция направлена на привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, на сбор и проверку значимой информации, а также на оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам профилактики, лечения и реабилитации наркозависимых лиц»,
- пояснили в ведомстве.
Правоохранители также напомнили, что жители республики могут сообщить о местах хранения и сбыта наркотиков, о наркопритонах и людях, распространяющих запрещенные вещества, по номеру телефона 02 (с мобильного - 102). Фото: unsplash.