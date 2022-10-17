За хранение домашних заготовок в подвалах можно заработать штраф

Если вы решили хранить заготовки на зиму в подвале многоквартирного дома, то лучше этого не делать – рискуете быть оштрафованными, пояснила агентству «Прайм» юрист Елена Кудерко.

Подвал многоэтажки, хотя и является общим имуществом проживающих, предназначен для коммуникаций и инженерного оборудования. При этом складирование вещей жильцов расценивается как нарушение требований пожарной безопасности, за что налагается административный штраф от 2 до 3 тысяч рублей, отметила специалист.

Таким образом, если техническим паспортом или проектом здания не предусмотрены отсеки для хранения, то подвал автоматически считается не предназначенным для хранения личных вещей, включая соленья. Следит за соблюдением требований закона управляющая компания, а МЧС контролирует исполнение законодательных запретов и привлекает к ответственности за нарушение. Фото: pxhere.