В Карелии продолжается развитие онкологической службы

Современное оборудование позволяет обеспечить своевременное и полноценное обследование, с высокой точностью диагностировать злокачественные образования и эффективно лечить пациентов. Это, например, специализированный мультиспиральный компьютерный томограф, цифровой маммограф со стереотаксической пункционной приставкой, МРТ, современное эндоскопическое, ультразвуковое и лабораторное оборудование.

Одно из направлений нацпроекта – создание центров амбулаторной онкологической помощи. В Карелии работают четыре ЦАОПа – в Костомукше, Сортавале, Сегеже и в Петрозаводске. Цель таких подразделений – ранняя диагностика онкопатологий и обеспечение пациентов возможностью пройти химиотерапевтическое лечение в территориальной поликлинике по месту жительства.

Так, в ЦАОП Межрайонной больницы № 1 в Костомукше с 2020 года провели 2756 химиотерапий. У 899 взрослых и двух детей выявлены злокачественные образования. Пациенты получают лечение.

В прошлом году в Центре амбулаторной онкологической помощи Сортавальской ЦРБ приняли 4337 пациентов, 74 пациента получили 289 курсов химиотерапии. Врач-уролог Константин Илюхин выполнил 45 биопсий простаты, а врач-эндоскопист Павел Майрин выполнил 1610 эндоскопических исследований.

– Благодаря работе центра амбулаторной онкологической помощи мне больше не приходится ездить в Петрозаводск для проведения химиотерапии. Лежать под капельницами удобнее ближе к дому, в Сортавале. Раньше требовалось преодолевать много километров домой после проведённого сеанса и справляться с неприятными побочными эффектами в дороге. Сейчас всё совершенно иначе,

– отметила пациентка Надежда Б.

Пациентка Ольга М. рассказала, что несколько лет назад ей пришлось столкнуться с онкологическим заболеванием.

– Услышав страшный диагноз, кажется, из-под ног ушла земля. Сейчас заболевание в стадии ремиссии благодаря своевременно начатому лечению и поддержке медицинских работников. Наблюдаюсь у врача-онколога, здесь же прохожу контрольные исследования и не опускаю руки!

– поделилась Ольга.

Благодаря улучшению оснащения онкологической службы, созданию ЦАОПов на базе районных больниц, применению высокотехнологичных методов лекарственной терапии в республике на высоком уровне остаются показатели выявления онкопатологий на ранней стадии и доля пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учёте пять и более лет.

С 2025 года задачи по развитию онкологической службы отражены в новом нацпроекте «Продолжительная и активная жизнь», инициированном Президентом России.

Фото: Правительство РК