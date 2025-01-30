Из-за плохих дорог мусор будут вывозить, когда потеплеет

В двух населенных пунктах на севере Карелии поставят большие емкости для сбора отходов. Мусоровозы в Нюхче и Вирандозере люди увидят в теплое время года. Отходы будут вывозить с мая по сентябрь. Об этом сообщили в регоператоре.

Администрация Беломорского округа приобретет пять шестикубовых контейнеров для сбора ТКО. Их установят на временных местах накопления ТКО, которые определит орган местного самоуправления. Вывозить собравшийся мусор будет регоператор с мая по сентябрь.

«Такой временной интервал определили по причине крайне сложного для проезда спецтехники состояния дорог в остальное время года», - сообщает регоператор по итогам совещания с депутатами, чиновниками и министром. // фото freepik.com/