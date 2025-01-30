30 января 2025, 13:13
Из-за плохих дорог мусор будут вывозить, когда потеплеет
В Нюхче и Вирандозере поставят большие контейнеры для сбора ТКО, но вывозить будут весной и летом
В двух населенных пунктах на севере Карелии поставят большие емкости для сбора отходов. Мусоровозы в Нюхче и Вирандозере люди увидят в теплое время года. Отходы будут вывозить с мая по сентябрь. Об этом сообщили в регоператоре.
Администрация Беломорского округа приобретет пять шестикубовых контейнеров для сбора ТКО. Их установят на временных местах накопления ТКО, которые определит орган местного самоуправления. Вывозить собравшийся мусор будет регоператор с мая по сентябрь.
«Такой временной интервал определили по причине крайне сложного для проезда спецтехники состояния дорог в остальное время года», - сообщает регоператор по итогам совещания с депутатами, чиновниками и министром. // фото freepik.com/