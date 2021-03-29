В Карелии приятель обокрал гостеприимного хозяина

61-летний житель одного из поселков Прионежского района Карелии обратился в полицию и заявил, что у него пропала крупная сумма денег, сообщает МВД республики.

Потерпевший предположил, что кражу мог совершить кто-то из его знакомых, ведь накануне, 24 марта у него были гости.

Сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый в краже. По версии следствия, 32-летний мужчина похитил 17 тысяч рублей у своего знакомого. Деньги впоследствии потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый может лишиться свободы на срок до пяти лет.

Фото с сайта bgpravda.ru