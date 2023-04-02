В Карелии поймали «глаз» гало и неустойчивость Кельвина — Гельмгольца

Удивительное небо в Карелии. «Глаз» нарисовался вокруг Солнца. Пользователи сообщества «Погода Петрозаводска и Карелии» разместили фотографии оптического феномена.

Днем 1 апреля петрозаводчане и другие жители региона наблюдали довольно редкое оптическое явление - гало.

Также «глаз» гало выглянул в Пудоже.

Суббота расщедрилась не только на редкое светящееся кольцо. Над Онежским озером в объектив поймали и другую большую редкость - неустойчивость Кельвина — Гельмгольца.

Редкий тип облаков удалось запечатлеть петрозаводчанину Марку Заозерному около 11:30. Волны на небосводе, будто специально нарисованные невидимым художником, высветились всего на несколько минут.

Гало - группа атмосферных оптических явлений, вызванных преимущественно ледяными кристаллами в перистых облаках на высоте 5–10 км. Обычно появляется вокруг Солнца и Луны или других мощных источников света.

Неустойчивость Кельвина — Гельмгольца возникает в зоне максимальной турбулентности на границе двух слоев воздуха, движущихся с разной скоростью. Вихри наблюдают в небе и на воде, в кольцах Сатурна, Юпитера и на других астрономических объектах. Явление назвали в честь британского физика лорда Кельвина (Уильяма Томсона) и немецкого физика Германа фон Гельмгольца. // фотографии размещены в сообществе «Погода Петрозаводска и Карелии»/ Марк Заозерный