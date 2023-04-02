02 апреля 2023, 09:00
В Карелии ожидается облачное воскресенье
В Петрозаводске температура воздуха вряд ли поднимется выше 0, по республике - температурные качели
Сегодня в Петрозаводске облачно, небольшой снег, на дорогах гололедица, рассказали в карельском Гидрометцентре. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха днем 0, -2.
В Карелии облачно с прояснениями. По юго-восточным районам прогнозируются небольшие, утром и днем местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха -3, +2.
По данным федеральной метеослужбы, в Калевале, Суоярви днем 0;
В Кондопоге, Олонце, Пудоже, Сортавале днем +2;
В Медвежьегорске днем +1;
В Сегеже днем -1. // фото «Петрозаводск говорит»