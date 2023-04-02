В Карелии ожидается облачное воскресенье

Сегодня в Петрозаводске облачно, небольшой снег, на дорогах гололедица, рассказали в карельском Гидрометцентре. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха днем 0, -2.

В Карелии облачно с прояснениями. По юго-восточным районам прогнозируются небольшие, утром и днем местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха -3, +2.

По данным федеральной метеослужбы, в Калевале, Суоярви днем 0;

В Кондопоге, Олонце, Пудоже, Сортавале днем +2;

В Медвежьегорске днем +1;

В Сегеже днем -1. // фото «Петрозаводск говорит»