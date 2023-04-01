Апрель еще удивит – в Карелии пойдет снег

В воскресенье в Петрозаводске облачно, ожидается небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -3, -5, днем 0, -2, рассказали в карельском Гидрометцентре. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии 2 апреля облачно с прояснениями. По юго-восточным районам прогнозируются небольшие, утром и днем местами умеренные осадки, ночью в виде снега, днем снега, мокрого снега. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура ночью -3, -8, местами до -15, днем -3, +2.

По данным федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -15, днем 0;

В Кондопоге ночью -5, днем +2;

В Медвежьегорске ночью -6, днем +1;

В Олонце ночью -3, днем +2;

В Пудоже ночью -4, днем +2;

В Сегеже ночью -9, днем -1;

В Сортавале ночью -6, днем +2;

В Сортавале ночью -6, днем 0.

Ранее региональные синоптики рассказали о погоде в апреле.