Синоптики дали не самый оптимистичный прогноз на апрель

Гидрометцентр России дал не самый оптимистичный прогноз на апрель. Среднемесячная температура ожидается в пределах климатической нормы (норма для Карелии +1,4, для Петрозаводска +2,5), количество осадков 120% среднего многолетнего.

Будут чередоваться циклоны, солнечных дней ожидается меньше, чем пасмурных, рассказали карельские синоптики.

Самый теплый апрель в текущем столетии наблюдался в 2001 году (на 3,9 градуса выше нормы), в 2017 самый «холодный» – среднемесячная температура ниже нормы на 0,9. Больше всего осадков выпало в апреле 2015 года (173% месячной нормы). За 165 лет наблюдений в Петрозаводске абсолютный суточный минимум зарегистрирован 1 апреля 1895 года - минус 20,7 градусов, самая высокая температура – 25 апреля 2000 года - плюс 24,2 градуса.