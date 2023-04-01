В первый день апреля ждать серьезных осадков в Карелии не стоит

Сегодня, 1 апреля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой снег, мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха 0, +2°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие, на юге местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный, на юге северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха -2, +3°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -1-5, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже 0-4, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале -1+2, переменная облачность, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: «Петрозаводск говорит»