В Карелии помолятся о жертвах репрессий

В воскресенье в храмах Карелии пройдут заупокойные богослужения о христианах, погибших в годы советских репрессий или находившихся в заключении без вины. Об этом сообщает официальная группа петрозаводской и карельской епархии.

30 октября в храмах и монастырях после литургии совершат панихиды о православных христианах, репрессированных в советское время.

На Зарецком кладбище у Крестовоздвиженского собора в Петрозаводске установлен мемориал – захоронение останков жертв политических репрессий. В епархии напомнили, что в 1990-1992 годах в окрестностях Петрозаводска, в районах поселка Бесовец и Сулажгорского кирпичного завода, в ходе земляных работ были обнаружены групповые захоронения жертв политических репрессий 1937–1938 годов.

«Останки, в том числе и священнослужителей, более двухсот человек после проведения траурной церемонии были перезахоронены в братской могиле на Зарецком кладбище. В 1992 году на месте захоронения был сооружен мемориал», - сообщили в епархии. (фото monuments.karelia.ru)