В Карелии подведены итоги операции «Сообщи, где торгуют смертью»

В республике подведели итоги первого этапа общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью», сообщает МВД Карелии.

Полицейскими выявлено 24 административных правонарушения в области незаконного оборота наркотиков. Запрещенные вещества выявлены в Петрозаводске, а также Кондопожском, Сегежском, Лоухском, Медвежьегорском, Пудожском районах, на территории Приладожья.

Выявлено 28 преступлений, из незаконного оборота изъято более 300 граммов наркотических средств и психотропных веществ.

В Питкяранте установлен источник поступления запрещенного вещества на территорию района. У фигуранта изъято более трех граммов метадона. Возбуждены уголовные дела.

Кроме того сотрудники полиции встречались с учащимися различных учебных заведений республики и рассказали о правовых последствиях потребления наркотических средств и психотропных веществ.

Фото с сайта all4women.co.za