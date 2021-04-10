10 апреля 2021, 09:49
11 человек госпитализированы, но никто из заболевших не умер в Карелии
Республиканский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом опубликовал суточную статистику по внебольничной пневмонии
Еще одиннадцать человек помещены в стационар с внебольничной легочной инфекцией, сообщает паблик «Коронавирус. Оперштаб Карелии».
Начиная с 1 апреля 2020 года, с внебольничной пневмонией госпитализированы 5594 пациента. 130 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).
За минувшие сутки летальных исходов от указанного заболевания не зарегистрировано.
Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.
Изображение с сайта alfagomeopatia.ru