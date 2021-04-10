10 апреля 2021, 09:49
Общество

11 человек госпитализированы, но никто из заболевших не умер в Карелии

Республиканский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом опубликовал суточную статистику по внебольничной пневмонии

Еще одиннадцать человек помещены в стационар с внебольничной легочной инфекцией, сообщает паблик «Коронавирус. Оперштаб Карелии».

Начиная с 1 апреля 2020 года, с внебольничной пневмонией госпитализированы 5594 пациента. 130 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от указанного заболевания не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.

Изображение с сайта alfagomeopatia.ru

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Метки: 
Карелия
оперативный штаб
Республиканский оперативный штаб
внебольничная пневмония
коронавирус
COVID-19
летальный исход