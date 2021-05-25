В Карелии поддержат всероссийскую акцию «Бегущая книга-2021»

В четверг в 12:00 Петрозаводск присоединится к всероссийской весенней акции «Бегущая книга», сообщает администрация города. Мероприятие приурочено ко дню библиотек и 200-летию со дня рождения Достоевского.

Участниками спортивно-культурного мероприятия станут команды сотрудников Национальной библиотеки РК, научных библиотек вузов и техникумов, муниципальных и школьных библиотек.

Для проведения акции предложено пять маршрутов в разных районах города – в Центре, на Ключевой, Кукковке, Древлянке и Первомайском. Во время забега участники будут задавать горожанам вопросы на литературные и исторические темы.

Социокультурная акция традиционно проходит дважды в год, весной и осенью и призвана популяризовать библиотеки как культурные центры и места для познавательного досуга. // Фото: cultinfo.ru