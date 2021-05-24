Вин Дизель рассказал, за что он любит Россию

Вин Дизель в интервью признался в своей любви к России, сообщает портал mail.ru.

«Все меня спрашивают, почему я так люблю Россию. Отвечаю: с моими партнерами по фильму Полом Уокером и Мишель Родригес я разделил столько великолепных моментов в Москве, что странно было бы мне ее не любить!»

– сказал артист.

По его словам, во время предыдущих визитов в российскую столицу он не раз представлял там съемки новой части фильма. И это вполне реально, так как он не только снимается в «Форсаже», но и выступает в роли продюсера франшизы.

Фильм «Форсаж 9» вышел на российские экраны несколько дней назад. Изначально премьера была запланирована на май 2020-го, но была перенесена из-за пандемии коронавируса. // Фото: kino.mail.ru