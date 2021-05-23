Концерт хоров пройдет в День славянской письменности в Петрозаводске

В День славянской письменности, 24 мая, в карельской филармонии пройдет концерт (6+), в программе которого - русские и украинские народные песни в обработке для хоров, духовные сочинения русских композиторов.

По сообщению министерства культуры Карелии, в концерте выступит академический хор Inkeri, мужской ансамбль духовной и светской музыки «Роспев», любительский хор филармонии, хор русской песни «Питарицы», украинский народный хор «Українска пiсня», Театр казачьей песни «Карусель». Начало мероприятие в 19:00. Вход свободный.

В этот день Национальная библиотека республики приглашает на лекторий, посвященный жизни и деятельности Кирилла и Мефодия, созданию кириллицы и глаголицы. На лекции расскажут о кириллических книгах XVI–XVIII веков, хранящихся в библиотеке. Начало – 13:30.

Впервые на государственном уровне в России День славянской письменности был отмечен в 1863 году в связи с 1000-летием создания славянской азбуки святыми Кириллом и Мефодием, в том же году был принят указ о праздновании Дня памяти святых Кирилла и Мефодия 11 мая (24 мая по новому стилю). (фото wiki-karelia.ru)