Игорь Бутман и его Московский джазовый оркестр покорили Петрозаводск

Игорь Бутман и его Московский джазовый оркестр стали одними из главных звезд IX фестиваля искусств «Онего-Классик», который проходит в карельской госфилармонии с 13 по 31 мая.

Они вызвали овацию, заставив публику аплодировать стоя. Джазовые стандарты, новая музыка, великолепные импровизации, грандиозные музыканты - что еще нужно для хорошего настроения. Перед концертом состоялась пресс-конференция Игоря Бутмана. Он сразу назвал фестиваль «Онего-классик» замечательным и выразил готовность ответить на все вопросы.

В Петрозаводске он был десять лет назад, приезжал в рамках академической программы, а сейчас — привез джазовый оркестр. Это новая программа.

«Приехали два вокалиста, участника проекта «Голос» на Первом канале: Олег Аккуратов, который практически победил, и Фантине, которой не хватило буквально шага до победы. Так что сегодня у нас много солистов, других прекрасных музыкантов»,

— рассказал Игорь Бутман.

Сейчас появляются великолепные джазовые музыканты, потому что у молодежи есть перспективы. Если Курехин (Игорь Бутман участвовал в концертах и записях его «Популярной механики») был на подпольном положении, то сейчас музыканты могут свободно искать работу, обращаться в филармонии, предлагать свои программы, участвовать в фестивалях, конкурсах и побеждать в них, общаться с музыкантами мира. К тому же меняется система подготовки, она становится более гибкой. Именно такую, по которой Игорь учился в Berkleeу Соllege оf Music в США, он внедрил в своей Джазовой академии. Общение с Биллом Клинтоном, 42-м президентом США и любителем саксофона, продолжается.

«И вообще, надо быть с людьми в хороших отношениях, больше разговаривать, больше общаться»,

— считает Игорь Бутман.

Да, пандемия коронавируса сократила количество выступлений, концертов, фестивалей, но это не самое главное. Не стало многих людей, в том числе и музыкантов, ушли коллеги, с которыми работал. Состоялись концерты, не состоялись — неважно. Главное, чтобы все были здоровы. Игорь Бутман призвал прививаться от коронавируса, беречь себя.

Десять лет назад Игорь Бутман дал интервью одному из карельских изданий, в котором отметил красоту карельских девушек. Сейчас он заметил, что «...девушки по-прежнему красивы, разве что моложе».

Сцена карельской филармонии — далеко не лучшая площадка, но знаменитый саксофонист рад встрече с карельской публикой и сцена его не смущает. Хотя он слышал о предстоящей реконструкции и надеется, что его пригласят выступить в обновленной филармонии.

А уж как мы надеемся и на реконструкцию приспособленного под филармонию здания, и особенно на новую встречу с Игорем Бутманом и его оркестром! (фото: Леонид Николаев, ИА «Республика»)