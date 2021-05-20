Выставка о Карелии открылась на Старом Арбате в Москве

20 мая в Москве открылась выставка «Карелия далекая и близкая». Фотографии выставлены на Старом Арбате.

На 16 конструкциях размещены снимки уникальных природных объектов и достопримечательностей республики, сообщили в правительстве Карелии. Здесь можно увидеть остров Кижи, Валаамский архипелаг, горный парк Рускеала, водопад Юканкоски, острова Кузова, гору Воттоваара.

Авторы фото - Игорь Георгиевский, Михаил Скрипкин, Игорь Подгорный, Виктор Давидюк и другие. Каждый снимок снабжен QR-кодом, при сканировании можно получить подробную информацию об объекте и возможностях путешествия в Карелию.

Фотовыставка открылась в рамках Дней республики в Москве. Экспозиция будет работать до 19 июня. (фото ИА «Республика»)