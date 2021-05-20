20 мая 2021, 20:32
Выставка о Карелии открылась на Старом Арбате в Москве
Экспозиция «Карелия далекая и близкая» будет работать до 19 июня
20 мая в Москве открылась выставка «Карелия далекая и близкая». Фотографии выставлены на Старом Арбате.
На 16 конструкциях размещены снимки уникальных природных объектов и достопримечательностей республики, сообщили в правительстве Карелии. Здесь можно увидеть остров Кижи, Валаамский архипелаг, горный парк Рускеала, водопад Юканкоски, острова Кузова, гору Воттоваара.
Авторы фото - Игорь Георгиевский, Михаил Скрипкин, Игорь Подгорный, Виктор Давидюк и другие. Каждый снимок снабжен QR-кодом, при сканировании можно получить подробную информацию об объекте и возможностях путешествия в Карелию.
Фотовыставка открылась в рамках Дней республики в Москве. Экспозиция будет работать до 19 июня. (фото ИА «Республика»)