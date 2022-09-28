В Карелии отремонтировали 40-километровую дорогу с опережением графика

Подрядчик с опережением графика завершил работы по ремонту участка дороги Гирвас-Юстозеро протяженностью 39 километров. Об этом сообщает Минтранс РК.

Автомобильная дорога Гирвас-Юстозеро связывает поселок Гирвас с поселком Эльмус, деревнями Святнаволок, Юстозеро Кондопожского района. По ней проходит движение транспорта в Суоярвский и Муезерский районы. Благодаря ремонту дороги маршрут к знаменитому туристическому объекту республики − палеовулкану Гирвас − стал безопасным и комфортным.

Работы на объекте планировали провести за два года, но благодаря хорошей погоде уложились в гораздо более сжатые сроки. Остался последний этап - утилизация древесно-кустарниковой растительности. Фото Минтранса РК