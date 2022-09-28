Организаторы «Воздуха Карелии» набирают команду волонтеров

Организаторы фестиваля «Воздух Карелии» набирают команду волонтеров. Волонтерами могут стать жители не только Петрозаводска, но и других городов, сообщается в официальной группе главного приключения карельского лета.

Добровольцы помогают со строительством фестивального городка, организацией парковки, уборкой, безопасностью, работой с артистами, партнерами, прессой и с привлечением на фестиваль гостей.

Статус волонтера - это знакомство с интересными людьми, бесплатное посещение фестиваля, доступ в закрытые зоны, новые знания и другие плюсы.

Первое собрание волонтеров фестиваля состоится 5 октября (среда) в 19:00 в арт-кафе «Культура». При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность. Фото паблика фестиваля «Воздух Карелии»