Новая электричка запускается в Карелии с 1 октября

С 1 октября запускается электричка Сегежа-Надвоицы. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РК.

По данным ведомства, новая электричка назначена для обеспечения транспортного обслуживания жителей Сегежского района на время ремонта Майгубского моста.

Электричка будет курсировать по следующему расписанию. Предусмотрены остановки на станции Май-Губа.

Проезд в новой электричке будет стоить 61 рубль. Приобрести билеты можно в самих поездах, а также в мобильных приложениях. Фото: unsplash.com