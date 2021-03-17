В Карелии осудили мужчину, долгое время скрывавшегося в Грузии

31-летнего иностранного гражданина признали виновным в убийстве, совершенном в Петрозаводске. Прокуратура Карелии поддержала гособвинение по этому уголовному делу.

Как мы рассказывали ранее, по версии следователей в апреле 2013 года мужчина вместе со знакомым задушил мать своей сожительницы. Затем сообщники спрятали тело убитой в лесу. Мужчина отблагодарил сообщника, отдав ему два золотых кольца и золотую цепочку, а затем уехал из России в Грузию. Мужчина был объявлен в международный розыск. В итоге его нашли и задержали. По запросу Генпрокуратуры РФ мужчину экстрадировали из Грузии в апреле 2020 года.

Мужчина вину в убийстве не признал. Тем не менее, суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также ему придется выплатить компенсацию морального вреда детям убитой. В общей сложности 1,3 миллиона рублей. Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Его соучастника в 2013 году приговорили к восьми годам лишения свободы. (фото advgazeta.ru)