В Карелии осудили пенсионера за торговлю спиртосодержащей продукцией

В Сортавале осудили 63-летнего местного жителя, который незаконно приторговывал спиртосодержащей продукцией. «Предпринимателя» поймали, когда в мае прошлого года он за 200 рублей продал спиртосодержащую жидкость постоянному покупателю, которым оказался человек, участвующий в оперативно-розыскном мероприятии «проверочная закупка», сообщили в прокуратуре Карелии.

Как выяснилось, пожилой мужчина в 2019 году уже привлекался к административной ответственности за розничную продажу спиртосодержащей продукции. Теперь ему грозило уголовное наказание.

В суде мужчина вину не признал. В свое оправдание он заявил, что, находясь на пенсии, покупал спиртосодержащую жидкость и раздавал ее бесплатно нуждающимся. Между тем эти доводы были опровергнуты. Вдобавок оказалось, что пенсионер угрожал покупателю-участнику «проверочной закупки». Пенсионер пытался заставить того написать в прокуратуру заявление, что такой продукции он в действительности не приобретал.

В результате Сортавальский городской суд признал мужчину виновным и назначил ему штраф в размере 60 тысяч рублей. (фото kolomna-news.ru)