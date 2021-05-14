В Карелии настал разгар фенологической весны

В Карелии по фенологическому календарю наступили сроки разгара весны. Этап длится в среднем с 13 до 25 мая, до зацветания черемухи, сообщает паблик природного заповедника «Кивач».

Как меняется природа в этот период? В заповедники рассказали, что развертываются листья и начинает лететь пыльца у берез; развертываются листья у серой ольхи и осины. На реке Суна у плотвы начинается преднерестовый жор. Начинаются первые грозы полугодия. Также возможны первые встречи лосих с новорожденными телятами. У лип распускаются почки. Зацветают орхидея калипсо луковичная, калужница болотная. Появляются грибы строчки. Заканчивается пролет лебедей и массовый пролет гусей. Заканчивают весеннюю линьку лисицы. Начинается нерест плотвы. Происходят первые нападения мошек. Зацветают кислица и одуванчик, жимолость Палласа, черника, ель.

Фенология - система знаний и совокупность сведений о сезонных явлениях природы, сроках их наступления и причинах, определяющих эти сроки, а также наука о пространственно-временных закономерностях циклических изменений природных объектов и их комплексов, связанных с годичным движением Земли вокруг Солнца. (фото vk.com)