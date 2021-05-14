Кратковременные дожди ожидаются в субботу в Карелии

Завтра, 15 мая, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Вечером небольшой дождь. Ветер ночью юго-восточный, восточный, днем северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +8, +10°С, днем +18, +20°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В отдельных районах ночью небольшие, днем кратковременные дожди. Ветер ночью юго-восточный, днем восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +6, +11°С, на севере местами до +2°С, днем +16, +21°С, вблизи водоемов +9, +14°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +12, переменная облачность, небольшой дождь.

В Сегеже до +10, переменная облачность, небольшой дождь.

В Сортавале до +20, ясно.

Ожидается геомагнитная буря мощностью 5 баллов. Фото vm.ru