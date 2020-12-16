16 декабря 2020, 19:45
В Карелии мужчину отправили в колонию за нападение на соседа
Житель Питкяранты выдвигал версию, что потерпевший сам напоролся на нож
Суд отправил 31-летнего жителя Карелии в колонию строгого режима за нанесенный ножом удар соседу. За решеткой мужчина, который ранее был судим за имущественные преступления, проведет 4 года.
Инцидент произошел в ночь на 26 мая в Питкяранте, рассказали в прокуратуре. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры на почве бытового конфликта ударил ножом в грудь соседа. Жильцу дома был причинен тяжкий вред здоровью.
В суде житель Питкяранты не признавал вину. По его версии, потерпевший сам напоролся на нож, находившийся в момент конфликта у него в руках. Тем не менее, после изучения доказательств суд пришел к другому заключению и признал версию о невиновности несостоятельной. Приговор суда пока не вступил в силу. (фото kubnews.ru)