В Карелии мужчину отправили в колонию за нападение на соседа

Суд отправил 31-летнего жителя Карелии в колонию строгого режима за нанесенный ножом удар соседу. За решеткой мужчина, который ранее был судим за имущественные преступления, проведет 4 года.

Инцидент произошел в ночь на 26 мая в Питкяранте, рассказали в прокуратуре. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры на почве бытового конфликта ударил ножом в грудь соседа. Жильцу дома был причинен тяжкий вред здоровью.

В суде житель Питкяранты не признавал вину. По его версии, потерпевший сам напоролся на нож, находившийся в момент конфликта у него в руках. Тем не менее, после изучения доказательств суд пришел к другому заключению и признал версию о невиновности несостоятельной. Приговор суда пока не вступил в силу. (фото kubnews.ru)