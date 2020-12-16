ГИБДД задержала пьяную женщину в Пряжинском районе

В ГИБДД рассказали о нарушителях на карельских дорогах. Женщине-водителю пришлось прервать поездку после встречи с сотрудниками дорожной полиции в Пряжинском районе.

По сообщению ГИБДД, 54-летняя женщина находилась за рулем автомобиля ВАЗ в пьяном состоянии. Машину поместили на специализированную стоянку. Женщине грозит штраф 30 тысяч и лишение водительских прав.





В Кондопоге от управления автомобилем «Лада Приора» был отстранен водитель, которого ранее лишали прав. Нарушителю грозит штрафа 30 тысяч, либо административный арест до 15 суток, либо обязательные работы от 100 до 200 часов. (фото vk.com)