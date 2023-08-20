В Карелии менее 70 процентов населения обеспечено качественной водой

Текст: Елена Малишевская

В Карелии в 2022 году качественной питьевой водой были обеспечены 418 838 человек — 69,5% общего числа жителей республики. Такие данные приводятся в Государственном докладе о состоянии окружающей среды. Его редактором выступил доктор сельскохозяйственных наук, главный научный сотрудник Карельского научного центра Андрей Громцев.

В восьми районах Карелии (Медвежьегорском, Лахденпохском, Пряжинском, Питкярантском, Беломорском, Сегежском, Сортавальском, Суоярвском) от 33,3 % до 100 % исследованных в 2022 году проб водопроводной воды не соответствовали гигиеническим нормативам по основным санитарно-химическим показателям: цветность, перманганатная окисляемость, содержание железа. В пяти районах (Беломорском, Лахденпохском, Кемском, Кондопожском, Питкярантском) доля неудовлетворительных проб водопроводной воды по микробиологическим показателям выше среднереспубликанского уровня и составляла от 20 до 100 %. Данные лабораторных исследований свидетельствуют о необходимости введения процесса снижения цветности воды (коагуляции) и надлежащего обеззараживания на водопроводных очистных сооружениях.

«Отсутствие достаточных средств на проведение ремонтных работ, замену оборудования, реконструкцию приводит к снижению параметров работы канализационных очистных сооружений (КОС), разрушению сооружений, вплоть до их полного вывода из эксплуатации. Особенно это касается некрупных очистных сооружений, строительство которых относится к 80-м годам, переданных от промышленных и сельскохозяйственных предприятий в муниципальную собственность».

Основными причинами неудовлетворительной работы очистных сооружений по-прежнему остаются: плохое техническое состояние, нарушение режима эксплуатации, недостаточная гидравлическая нагрузка. До настоящего времени в шести районных центрах, а также поселениях – Кеми, Медвежьегорске, Пудоже, поселках Лоухи Лоухского района, Пушной Беломорского района, Боровой Калевальского района – отсутствуют КОС.

«Неочищенные сточные воды сбрасываются в водные объекты, как правило, являющиеся источниками водоснабжения населения. В Сортавале часть сточных вод сбрасывается в Ладожское озеро без предварительной очистки. В Медвежьегорске сточные воды без очистки сбрасываются в Онежское озеро».

Основными загрязнителями воды в Карелии, как и в 2021 году, остаются: АО «Кондопожский ЦБК», АО «Сегежский ЦБК», АО «Карельский окатыш», ООО «РК-Гранд», АО «ПКС-Водоканал», Администрация Петрозаводского городского округа (ливневая канализация), ООО «Сток» (г. Медвежьегорск), МКП «Горводоканал КГО» г. Костомукша. Наибольшее количество загрязняющих веществ, таких как формальдегид, калий, цинк, лигнин сульфатный, кальций, никель, магний, железо общее, хром, медь, алюминий, литий, кобальт, молибден, роданид, свинец, поступает со сточными водами.

В Карелии централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется из 161 источника водоснабжения, в том числе из 79 поверхностных и 82 подземных.

«132 источника воды из 161 не отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям»,

- говорится в Государственном докладе.

Без необходимой очистки подается вода населению водопроводами из поверхностных источников в 15 районах республики: Беломорском, Медвежьегорском, Муезерском, Лахденпохском, Прионежском, Пудожском, Пряжинском, Кемском, Сегежском, Питкярантском, Сортавальском, Суоярвском, Калевальском, Лоухском, Кондопожском.

«Данные лабораторных исследований питьевой воды водопроводов и разводящей сети указывают на возможность вторичного загрязнения питьевой воды при прохождении ее по распределительной сети водопроводов. Указанное связано с тем, что процент изношенности водопроводных труб во всех поселениях составляет более 70 %».

Это данные только из одного раздела Государственного доклада – про воду. Не менее интересные и пугающие цифры содержатся в разделе «Состояние здоровья населения».

«За 2022 год общая заболеваемость населения Карелии увеличилась на 28,9 %. На первом месте – болезни органов дыхания, затем идут заболевания, связанные с кровообращением и костно-мышечной системой».

В 2022 году наблюдался рост по всем классам болезней: заболевания уха и сосцевидного отростка — на 41,0 %, болезни глаза и его придаточного аппарата — на 39,7 %; болезни крови и кроветворных органов — на 33,6 %; инфекционные и паразитарные болезни — на 28,0 %; болезни системы кровообращения — на 26,3 %; заболеваемость врожденными аномалиями (пороками развития) — на 23,0 %; болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани — на 21,8 %.

«В 2022 году заболеваемость детей в возрасте до 17 лет увеличилась на 41,8 %».

В Государственном докладе после таких данных дается пояснение: «Рост общей заболеваемости населения РК обусловлен возобновлением оказания медицинской помощи в полном объеме после завершения ограничительных мер, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, активным проведением диспансеризации и профилактических медицинских осмотров».

Тем не менее, научный факт: естественная убыль населения в Карелии в 2022 году увеличилась в 1,2 раза по сравнению с предыдущим годом.

Государственный доклад о состоянии окружающей среды Республики Карелия в 2022 году находится в открытом доступе, и там есть что еще почитать. Про влияние хозяйственной деятельности на окружающую среду, про техногенные аварии и природные катастрофы, про особо охраняемые природные территории, и многое другое. // Фото: Елена Малишевская, группа "ЭкоПлотина" в ВК.