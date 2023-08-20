Массовые проверки водителей пройдут в Петрозаводске в начале недели

В Петрозаводске 21 и 22 августа пройдет рейд «Контроль трезвости». Водителей ждут массовые проверки на дорогах, сообщает пресс-служба ГИБДД города.

«Нетрезвое вождение является крайне опасным нарушением, многократно увеличивает риск возникновения ДТП, которые часто заканчиваются непоправимыми последствиями»,

- говорится в сообщении ведомства.

Жителей Петрозаводска просят не оставаться в стороне и сообщать о пьяных водителях в дежурную группу Госавтоинспекции по телефонам 715-900, 78-44-44. // Фото: unsplash.com / Chris Martin