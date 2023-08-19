Русский сезон в Абхазии

Текст и фото: Алина Гапеева

Страшилки

Карелы – народ зимостойкий, но все же теплолюбивый. Жители Карелии стараются взять отпуск в летний период, чтобы отогреться от «вечной мерзлоты» после холодов. Интернет стихийно заполняется фотографиями отпускников с мест отдыха: Сочи, Анапа, Ейск…Абхазию также хвалят: красивые пейзажи, гостеприимный народ, страна души. Яркие фото побуждают собрать чемодан и отправиться к берегу Черного моря.

"Куда вас понесло в самое пекло? Там жара невыносимая, антисанитария и куча народа, к тому же разоритесь на интернете. И вообще, больше устанете, чем отдохнете",

— предупредили бывалые путешественники. Несмотря на предостережения, отправляемся в страну гор.

Расстояние от Петрозаводска до Абхазии примерно 2800 километров. Добраться до места отдыха можно автомобилем, поездом и самолетом (с пересадкой). У каждого способа путешествия есть свои плюсы и минусы. В любом случае сразу сэкономить все — время, силы и деньги — не получится. Мы отправились на самолете, сэкономив время, но жертвуя кошельком. До Санкт-Петербурга доехать – не проблема. Любой вид транспорта к вашим услугам. Стоимость четырехчасового полета на самолете из Питера до Сочи составила 9 тысяч рублей на одного человека (в одну сторону). Поясню, что в Абхазии собственного аэропорта нет.

Как только появилась связь, «прилетела» эсэмэска от МЧС России: «В Сочи ожидаются сильные дожди с грозами». Приплыли, называется. Впрочем, новостью это не назовешь. Телевизор рассказывал, какие «страсти» происходили на черноморских курортах этим летом. Отдых многих туристов испортила плохая погода. Неужели и наш отдых накроется медным тазом?

«Дожди и жуткий холод»

В Абхазию туристы попадают через границу в Псоу – это в 20 минутах езды от Сочи. Для перехода через КПП достаточно российского паспорта. Маленькое здание оказалось битком набито бледнолицыми туристами, казалось, что очередь растянулась до Москвы... Мы потеряли при прохождении контроля два драгоценных часа отпуска. Говорят, что в иные дни отдыхающим везет больше: миновать КПП им удается за каких-то 10 минут. После проверки документов путь открыт, можно двигаться дальше к курортам. Наступила уже ночь – непроницаемая и совершенно черная.

С 22.00 до 06.00 пассажирский транспорт не ездит. Туристам ничего не остается делать, как взять такси. За поездку до гостиницы в Новом Афоне мы отстегнули 4 тысячи кровных рублей.

Дорога вьется вдоль моря, но его в темноте почти не видно. Вершины гор озаряются вспышками молний, видно, что в горах дождь льет, как из ведра.

«Такого холодного лета не было лет 70. Обычно в июле наступает сезон жары и засухи, а в этом году нас буквально дождями залило, а море штормило. Температура воздуха у нас в июле держалась + 25... + 27 градусов. Это, по нашим меркам, дикий холод», — посетовал таксист.

Но что для южных жителей — холод, для карелов — палящий зной.

Забронированный номер в гостиничном комплексе ждал нас. Радушный сотрудник Джамал среди ночи не спал, он проводил нас в комнату.

Забегая вперед, расскажу, что проблемы с жильем в Новом Афоне нет, даже в разгар туристического сезона. Не стоит торопиться и бронировать жилплощадь через интернет. Предложения таят в себе подводные камни (удаленность от моря и центра города, недобросовестность хозяев).

Курортный комплекс, где мы остановились, напоминал рыбацкую деревню. Корпуса деревянные, построенные еще в советские времена, располагаются в три ряда в 20 метрах от моря. В комнатах есть кровати, телевизор, кондиционер, холодильник, душ, туалет. Ловим себя на мысли, что отсутствует чистота, одеяла и подушки пахнут сыростью, а в углах хорошо устроились паучки и прочая живность. Что ж, удобства вполне соответствуют уровню эконом–класса (2000 тысячи рублей в сутки за комнату). Зато из окна шикарный вид на галечный пляж и тихое море. Вода в нем чистая и теплая. На пляже – ни души. Это особенно радует: не придется отвоевывать место под солнцем. Как оказалось, новоафонские пляжи не трещат по швам от нашествия отпускников. Лепота!

Монастырь, крепость, пещера — чем удивляет Новый Афон

Новый Афон — городок с пышной растительностью и богатой историей. Много интересных мест можно посетить за символическую цену или совсем бесплатно: Новоафонский монастырь, грот и храм святого апостола Симона Кананита, железнодорожная станция Псырцха, парк с системой прудов в ее окрестностях, искусственный водопад и электростанция, построенная в начале XX века, а также дача Сталина. Замечу, что она не особенно пользуется вниманием туристов. В отличие от других достопримечательностей, здесь нет суеты. К тому же исторический объект не производит впечатления ухоженного места: на фоне заросшего холма старые стены постройки выглядят удручающе.

В отличие от дачи генсека, остатки Анакопийской крепости (VII век) очень популярны. С самого рассвета отдыхающие «штурмуют» крепость. Она находится на высокой и крутой горе, величественно возвышаясь над Новым Афоном. Посмотришь — до нее рукой подать. Не тут-то было. Дорога до оборонительного сооружения длинная и тяжелая. Полпути мы проехали на такси, потом прошли пешком, затем – ползком. Зато с высоты 345 метров над уровнем моря открывается потрясающий вид. От усталости дрожат ноги, от палящего солнца темнеет в глазах, но осталось немного сил, чтобы спуститься вниз.

У подножия этой горы находится вход в знаменитую Новоафонскую пещеру. Уже в восемь утра возле него выстраивается огромная очередь, народ не спит, хочет зрелищ. Два часа в очереди за билетами, еще столько же в ожидании своего рейса в вагончике подземного поезда, наконец мы мы отправляемся в пещеру.

Здесь темно и тихо. По дорожкам мы двигаемся из одного зала в другой. Гроты напоминают сказочный подземный дворец, украшенный сталактитами и сталагмитами, с голубыми реками и озерами. Кстати, эта пещера считается второй по величине в мире. Впечатляет! Температура воздуха в ней + 14, для карела — самое то.

Абхазское застолье и макаронная диета

Мечта любого северного жителя – это наесться «от пуза» свежих фруктов. Через заборы частных огородов свисают ветки инжира, айвы, граната, киви и хурмы, но в июле многие еще зеленые, поэтому годятся только для фотографий. Теплится надежда купить на рынке местные персики, нектарины, груши или яблоки...

"Нет ничего местного. Все фрукты привозные. В этом году все поздно поспевает",

— сказала, как отрезала, колоритная продавщица одного из ларьков.

Цены ничем не отличались от наших: арбуз стоит 50 рублей за килограмм, виноград – 300 рублей, черешня – 350 или 400 рублей, огурцы – 100 целковых, помидоры —150. Дорого, ничего не скажешь.

От вкусностей глаза разбегаются, хочется попробовать все...

«Берите – не пожалеете, — указывает на сулугуни продавщица. — Этот сыр наши ребята делают высоко в горах по особой технологии».

Аромат от сулугуни кружит голову, от соблазна набить полный рот вкуснятины не устоять. Кстати, и стоит сыр относительно недорого – 450 рублей за килограмм. Рассчитываемся «живыми» деньгами. Уточню, что банковской картой расплатиться получается не везде.

Попутно замечу, что отведать акудрца (суп из фасоли), ажьы дзны (шашлык из свежего мяса), мамалыгу, хачапур и другие фантастически вкусные абхазские блюда можно в любом кафе. Многие отдыхающие считают, что местная кухня им «не по карману». Например, наши знакомые из Сибири варили еду самостоятельно, провизией закупались в магазинчиках. Как мне показалось, многие русские туристы сидели на макаронной диете, иначе почему они закупали макароны в неимоверных количествах?

Козья тропа и бессмертные коровы

Для детей развлечения ограничены катанием на банане и ватрушках. Своего аквапарка, зоопарка, парка аттракционов, впрочем, и других детских забав в Новом Афоне нет. Родители вывозят детишек в близлежащие Гагру или Сухум. Общественный транспорт (маршрутки) ходит каждые полчаса в любом направлении, цена билета «не кусается». Взрослым разнообразить свой отдых намного проще: хочешь – лежи на пляже, хочешь – отправляйся на экскурсии в ущелье Черниговка, на абхазские грязи, в горы к Долине семи озер.

Туристы в основном выбирают экскурсию поближе, например, к озеру Рица. Мы предпочли джипинг. В назначенное время за нами приехал УАЗ «Патриот». Местные красоты: снежные горы, многочисленные водопады, изумрудные реки и озера пленяют сердце каждого. Узенькая дорога серпантином уходит вверх. На «козьей» тропе в нескольких сантиметрах от обрыва разъезжается встречный транспорт. При этом между автобусами и автомобилями снуют многочисленные отдыхающие. Правил дорожного движения на этом участке пути практически не существует. Такое скопление транспорта и пешеходов, пожалуй, можно встретить только в мегаполисе.

Это еще не все опасности. Главными участниками дорожного движения в Абхазии являются коровы. Они ходят по проезжей части как придется и как захочется — им закон не писан. Водителям остается только пропустить или объехать рогатую скотину. Кстати, коров можно смело назвать местной достопримечательностью. На туристов «бессмертные» коровы производят ярчайшие впечатления.

Зураб

Нашей компании очень повезло, что с красивейшими уголками Абхазии нас знакомил Зураб. Он много рассказывал о снежных вершинах, стремительных реках, редких растениях, о погоде и о людях. Зураб – человек в Новом Афоне уважаемый. Ему везде уступают дорогу, а местные жители почтительно называют его «мой командир». Это не случайно. Зураб – участник военных действий грузино-абхазского конфликта 1992-1993 годов. Сейчас он полковник в отставке. В нем чувствуются сила, мудрость и добродушный абхазский характер.

Зураб (справа) о своей стране может рассказать много

«Я люблю мою родину. Здесь живет моя семья и находится мой дом. Я воевал за свободу Абхазии. От тяжелых воспоминаний иногда плачу»,

— многозначительно заметил он.

В центре Нового Афона находится «Музей боевой славы», построенный в память погибших в Отечественной войне. Мимо не пройти. Вдоль дорог почти на всей территории Абхазии установлены памятники воинам-освободителям.

В мирное время Зураб возит туристов на собственном авто по местным красотам, воспитывает внуков, ведет хозяйство.

«Целый день я нахожусь за рулем. А дома меня ждут внуки. У меня есть корова, свой виноградник и фруктовый сад. Приезжайте к нам в октябре–ноябре, кода фрукты поспеют - вином молодым угощу. Жить у меня будете».

Его любовь к родному краю передалась и нам – Абхазия нас пленила...