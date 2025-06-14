В Карелии люди рискуют переломать себе ноги на дырявом крыльце

Люди рискуют сломать ногу и заработать травму на крыльце общежития в карельском поселке.

На дырявое крыльцо на улице Центральная, 2-а, пожаловались в поселке Кааламо. Часть ступенек просто отсутствует – вместо них дыры с торчащей арматурой, в провале под крыльцом видны куски бетона.

В видеообращении, опубликованном в сообществе «Подслушано в Кааламо», попросили сортавальских чиновников принять меры. В здании с аварийным крыльцом расположена почта, пострадать могут как пожилые люди, так и дети. © «Петрозаводск говорит»