14 июня 2025, 15:12
Соцсети

В Карелии люди рискуют переломать себе ноги на дырявом крыльце

В туристическом округе Карелии крыльцо в здании общежития превратилось в портал в иное измерение
аварийное крыльцо
фото стопкадр

Люди рискуют сломать ногу и заработать травму на крыльце общежития в карельском поселке.

На дырявое крыльцо на улице Центральная, 2-а, пожаловались в поселке Кааламо. Часть ступенек просто отсутствует – вместо них дыры с торчащей арматурой, в провале под крыльцом видны куски бетона.

В видеообращении, опубликованном в сообществе «Подслушано в Кааламо», попросили сортавальских чиновников принять меры. В здании с аварийным крыльцом расположена почта, пострадать могут как пожилые люди, так и дети. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
Кааламо
крыльцо
общежитие
ступеньки
почта