В Карелии ищут попавшего на видео возможного преступника

Полиция Кондопожского района объявила в розыск мужчину, попавшего в объектив камеры наблюдения. Ориентировка опубликована на сайте МВД по РК.

По данным правоохранителей, этот человек может быть причастен к совершению преступления против личности.

Всех, кто узнал подозреваемого, просят звонить по телефону 8953 529 98 86. Конфиденциальность гарантируется. // Фото: скриншот видео МВД