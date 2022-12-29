Мужчину убили в подъезде дома в Карелии

В Медвежьегорском районе будут судить 30-летнего мужчину, которого обвиняют в убийстве. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

По данным ведомства, утром 15 октября мужчина, будучи пьяным, напал в подъезде жилого дома на своего 44-летнего знакомого. Злодей нанес ему не менее 11 ударов ножом, после чего ушел, оставив умирать. Истекающего кровью мужчину обнаружили жильцы дома, которые вызвали скорую. Пострадавшего доставили в больницу и прооперировали, но спасти жизнь ему не удалось - мужчина умер в тот же день.

Обвиняемый был заключен под стражу. Он раскаялся в своем поступке и извинился перед родственниками погибшего. Уголовное дело направлено в суд и вскоре будет рассмотрено по существу. // Фото: unsplash.com