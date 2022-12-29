Магазин ограбили в Кондопоге

В полицию Кондопоги обратились работники магазина. Они рассказали о совершенном грабеже, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Выяснилось, что один из посетителей набрал пять сковородок и спешно ушел из торговой точки, несмотря на негодование продавцов. Стражи порядка просмотрели записи камер наблюдения и установили личность подозреваемого - этот мужчина им был знаком. 31-летний горожанин только недавно вышел из колонии.

Подозреваемый рассказал, что украденные сковородки продал. По факту грабежа возбуждено уголовное дело. // Фото: unsplash.com