Житель Карелии изрезал ножом мужчину из ревности к возлюбленной

В больницу поселка Лоухи поступил пациент с ранением спины. Медики сигнализировали об этом полиции, сообщает пресс-служба МВД по РК.

В деле разбирался участковый. Он выяснил, что потерпевший ходил в гости к бывшей возлюбленной и ее нынешнему сожителю. Было организовано застолье. В процессе употребления алкогольных напитков между мужчинами росло напряжение. В итоге 35-летний гость решил уйти. Когда он повернулся спиной, 38-летний хозяин квартиры два раза ударил его ножом.

Стражи порядка решают вопрос о квалификации уголовного дела. Все будет зависеть от результатов судебно-медицинской экспертизы. // Фото: unsplash.com