В канун праздника пожарные Олонца успешно замаскировали руины баннером

Личным составом пожарной части №35 по охране города Олонца в канун праздников проделана большая подготовительная работа на территории городского поселения, сообщает паблик ГКУ РК "ОПС по Олонецкому району"

На площади Гагарина и улице 30-летия Победы были вывешены флаги.

Но, судя по фоторепортажу, самой главным успехом при подготовке города к праздничной неделе, олончане считают восстановление баннера, прикрывающего руины здания Екатерининской гимназии. Теперь город выглядит очень аккуратно. // Фото: vk.com