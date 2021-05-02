Киркоров поработал таксистом и узнал мнение людей о себе

Филипп Киркоров устроил соревнование с Даней Милохиным, кто больше заработает чаевых во время работы на рядовой должности, сообщает деловая газета «Взгляд».

По договоренности Киркоров должен был работать таксистом, а Милохин – курьером. Чтобы артиста не узнали, он надел маску и капюшон, а также изменил голос.

Сначала Филипп подвез пожилую женщину, у которой спросил, что она думает о Киркорове.

«Я вам так скажу по Киркорову: одно время он мне очень нравился, а сейчас, наверно, знаете, меняются взгляды»,

– нейтрально высказалась она.

Правда тут же добавила, что у артиста есть песни, которые ей нравятся. Филипп в ответ заявил, что он подвозил Киркорова, и тот оставил хорошие чаевые.

В конце поездки он раскрыл свою личность, сняв маску, вызвав удивление у женщины. Киркоров попросил у нее чаевых, но у той наличных с собой не было, и она позвонила родственнику, чтобы тот прислал ей деньги на телефон. Когда тот узнал, кто везет ее родственницу, ответил, что вышлет тысячу.

Следующим пассажиром Киркорова стал молодой мужчина, который назвался актером. Он заявил, что шапочно знаком с Александром Петровым. «Водитель» поинтересовался у мужчины, что он думает о Киркорове. Парень ответил, что певец «лезет везде».

«Это просто человек, который делает все время шоу. У него нет никаких принципов, мне кажется. И это не очень хорошо»,

– озвучил свое мнение молодой артист.

Когда Киркоров снял маску и исполнил одну из песен, молодой человек сделал вид, что не узнает звезду, но потом признался, что просто «держал марку». // Фото: rus.jauns.lv