В столицу Карелии прибыл агитпоезд министерства обороны

2 мая в Петрозаводск, в рамках всероссийской акции министерства обороны «Мы – армия страны. Мы – армия народа», прибыл агитационный поезд, сообщает пресс-служба правительства Карелии.

В состав эшелона входят вагоны с экспозициями, посвященными истории Победы, современной российской армии, механизмам совершения «цветных революций», службе молодежи в Вооруженных силах, а также роли Минобороны в борьбе с пандемией коронавируса. На трех открытых платформах представлены образцы новейшей боевой техники и вооружений.

Гости могли ознакомиться с образцами новейшей техники российской армии: танком Т-90М «Прорыв», гаубицей «Коалиция-СВ», многофункциональным бронированным тягачом «Тайфун». Также выставлены трофейные образцы военной техники из Сирии.

Большой интерес у юных петрозаводчан вызвала экспозиция с образцами современного стрелкового оружия, макетами танков, самолетов, боевых кораблей. В вагоне, посвящённом военным медикам и борьбе с новой коронавирусной инфекцией жители и гости города смогли бесплатно сдать тест на COVID-19 и оперативно получить результаты.

В вагоне, посвященном музейному комплексу «Дорога памяти», гости с помощью мультимедийного комплекса имели возможность найти своих родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Отдельные вагоны были посвящены миссиям по поддержанию мира в Югославии и Сирии, борьбе с терроризмом. Часть экспозиции была посвящена 800-летию со дня рождения князя Александра Невского.

В рамках проведения акции на перроне вокзала была развернута полевая кухня, где военные повара готовили гречневую кашу с мясом и угощали всех желающих.

25 апреля эшелон начал путешествие из Москвы. Проследовать составу предстоит до Владивостока, совершив остановки более чем в полусотне городов. Завершится акция 27 июня в подмосковном парке «Патриот». // Фото: gov.karelia.ru