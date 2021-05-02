Ефремов рассказал о том, что доставляет ему удовольствие в колонии

Актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП на семь с половиной лет колонии общего режима, рассказал о своей жизни в местах лишения свободы, сообщает РИА «Новости».

Актер утверждает, что он в хорошем психологическом состоянии, но вообще у него есть некоторые старые проблемы со здоровьем.

Первое время неудобство доставлял распорядок дня в ИК.

"Колония — это не страшно. Немножко непривычно было то, что жесткий режим, система жизни во всем регламентирована. К этому пришлось привыкать. То, как я жил до этого, — там системы никакой не было. Привыкал два-три месяца",

— говорит Михаил Ефремов.

Творчеством он не занимается, но много читает. По словам артиста, ему приносят удовольствие некоторые виды досуга в месте заключения.

"Всевозможные мероприятия в колонии, на которых я могу присутствовать в качестве зрителя или болельщика, — мне это доставляет удовольствие. Проводятся, в том числе, футбольные матчи. Сам я хорошо играю в настольный теннис. Здесь пока не играю, но в будущем хотел бы", — говорит он. // Фото: resizer.mail.ru