В калевальскую больницу поступило новое оборудование

В Калевальскую ЦРБ поступило новое, важное для врачей и пациентов, оборудование. Об этом рассказал глава регионального минздрава Михаил Охлопков.

"Теперь следить за состоянием пациента в онлайн-режиме реаниматологу и анестезиологу поможет прикроватный монитор для палаты ИТАР. Оборудование измеряет электрокардиограмму, частоту дыхания, температуру, оксиметрию, капнометрию и сердечный выброс",

- рассказал глава ведомства.

Также в больницу поступили автоматический анализатор крови, дефибриллятор, аппарат искусственной вентиляции легких. Кроме того, пополнился и автопарк двумя новыми машинами повышенной проходимости. К слову, ранее в медучреждение поступили два санитарных автомобиля и автомобиль скорой помощи. Фото: vk.com/mihailohlopkov.