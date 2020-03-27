В Италии за сутки коронавирус унес рекордное количество жизней

За прошедшие сутки в Италии установлен новый грустный рекорд эпидемии коронавируса - в больницах страны умерли 969 пациентов. Общее число жертв достигло 9134 человек, передает РИА Новости.

«Сегодня данные о течении эпидемии говорят о выздоровлении 589 человек, их число дошло до 10950», - рассказал комиссар по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури в пятницу на вечернем брифинге. Накануне выздоровели 999 заболевших, их рост замедляется третий день подряд.

Общее количество итальянцев, заразившихся коронавирусом, превысило 86 тысяч человек.

Напомним, в России, согласно данным официальной статистики, количество заболевших превысило тысячу человек. Три пациента скончались.

Фото: Опустевшие улицы Пизы. Fabio Muzzi/Guardia di Finanza /EPA