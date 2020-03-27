У фронтмена Rammstein обнаружили коронавирус

Вокалист Rammstein подхватил коронавирус: Тилля Линдеманна госпитализировали. Сейчас популярный исполнитель находится в одном из медучреждений Берлина, передает РИА Новости со ссылкой на источник в Bild.

Линдеманна поместили в палату интенсивной терапии, создателя одноименного музыкального проекта беспокоят симптомы воспаления легких и высокая температура. Медики заявляют, что жизни Тилля ничего не угрожает.

В октябре вокалист Rammstein прилетел в Петербург, чтобы поздравить возлюбленную. Тилль Линдеманн отпраздновал 37-летие российской поп-исполнительницы Светланы Лободы.