18 марта 2025, 10:58
В историческом здании будут вести курсы начальной военной подготовки
Помещение на втором этаже здания на проспекте Ленина в Петрозаводске отдали казакам
фото yandex.ru/maps
В красном историческом здании на проспекте Ленина, 22-а, начнут проводить занятия по военно-патриотическому воспитанию молодежи.
Помещение на втором этаже отдали без торгов в аренду городскому казачьему обществу имени Архангела Михаила, сообщили в карельском минимущества.
Планируют организовать учебные мероприятия по различным направлениям начальной военной подготовки, занятия, посвященные гуманитарной деятельности.
Ранее в другом красном домике в центре Петрозаводска открылась арт-галерея.