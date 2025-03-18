В историческом здании будут вести курсы начальной военной подготовки

В красном историческом здании на проспекте Ленина, 22-а, начнут проводить занятия по военно-патриотическому воспитанию молодежи.

Помещение на втором этаже отдали без торгов в аренду городскому казачьему обществу имени Архангела Михаила, сообщили в карельском минимущества.

Планируют организовать учебные мероприятия по различным направлениям начальной военной подготовки, занятия, посвященные гуманитарной деятельности.

Ранее в другом красном домике в центре Петрозаводска открылась арт-галерея.