12 марта 2025, 14:33
Культура

Арт-галерею открыли в историческом здании Петрозаводска

В новой культурной точке на карте города будут не только выставлять художники, но и учить детей
фото: freepik.com

В историческом здании на проспекте Ленина, где ранее находилось министерство образования Карелии, открыли культурное пространство «SUB Культура».

Для открытия подготовили небольшое представление - под звуки скрипки несколько художников рисовали артистку. А также подготовили выставку картин местных художников, посвященную весне и женщинам.

Изюминка арт-пространства в том, что здесь будут учиться юные художники.

Планируется, что в арт-галерее будет каждый месяц открываться новая выставка.

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Метки: 
арт-галерея
новости петрозаводска
культурное пространство
художники