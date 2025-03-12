Арт-галерею открыли в историческом здании Петрозаводска

В историческом здании на проспекте Ленина, где ранее находилось министерство образования Карелии, открыли культурное пространство «SUB Культура».

Для открытия подготовили небольшое представление - под звуки скрипки несколько художников рисовали артистку. А также подготовили выставку картин местных художников, посвященную весне и женщинам.

Изюминка арт-пространства в том, что здесь будут учиться юные художники.

Планируется, что в арт-галерее будет каждый месяц открываться новая выставка.