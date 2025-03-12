12 марта 2025, 14:33
Арт-галерею открыли в историческом здании Петрозаводска
В новой культурной точке на карте города будут не только выставлять художники, но и учить детей
фото: freepik.com
В историческом здании на проспекте Ленина, где ранее находилось министерство образования Карелии, открыли культурное пространство «SUB Культура».
Для открытия подготовили небольшое представление - под звуки скрипки несколько художников рисовали артистку. А также подготовили выставку картин местных художников, посвященную весне и женщинам.
Изюминка арт-пространства в том, что здесь будут учиться юные художники.
Планируется, что в арт-галерее будет каждый месяц открываться новая выставка.