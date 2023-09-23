В Госдуме заявили о невозможности удержать низкие цены на бензин

Удерживать стоимость топлива для российских потребителей на низком уровне не получится. Об этом заявил руководитель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, передает «Интерфакс».

Субсидировать внутренний рынок за счет внешнего при текущих значениях демпфера и экспортных пошлинах бесполезно, считает он. Введенный правительством России запрет на экспорт топлива не поможет.

Из ситуации можно выйти, если увеличить таможенные пошлины и пересмотреть параметры демпфера, уверен парламентарий. Тогда рынок сбалансируется и сформируются приемлемые цены на бензин. // фото: beejees/ pixabay.com