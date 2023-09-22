Минимальный размер оплаты труда увеличат с 1 января 2024 года

Минимальный размер оплаты труда с января следующего года вырастет на 18,5 процента. Об этом на заседании кабмина заявил премьер Михаил Мишустин.

По словам премьер-министра, российский президент поручил увеличить МРОТ до 19, 2 тысячи рублей. Повышение существенно опередит темпы инфляции.

Зарплаты более 4,5 миллионов россиян вырастут в связи с увеличением МРОТ. Таким образом, доходы граждан скорректируются. // фото: «Петрозаводск говорит»