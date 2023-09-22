22 сентября 2023, 21:08
Минимальный размер оплаты труда увеличат с 1 января 2024 года
Премьер Михаил Мишустин назвал размер МРОТ на следующий год
Минимальный размер оплаты труда с января следующего года вырастет на 18,5 процента. Об этом на заседании кабмина заявил премьер Михаил Мишустин.
По словам премьер-министра, российский президент поручил увеличить МРОТ до 19, 2 тысячи рублей. Повышение существенно опередит темпы инфляции.
Зарплаты более 4,5 миллионов россиян вырастут в связи с увеличением МРОТ. Таким образом, доходы граждан скорректируются. // фото: «Петрозаводск говорит»