Кардинальные меры на рынке топлива могут принять в России

Российское правительство готово при необходимости рассмотреть и быстро принять обсуждаемые в данный момент кардинальные меры на рынке топлива. Такие решения подготовило Минэнерго РФ, они находятся в кабмине, передает ТАСС, ссылаясь на вице-премьера Александра Новака.

Он отметил, что в последние несколько дней оптовые цены топлива на бирже снижаются, «рынок балансируется» на фоне усилий властей.

Производители бензина при этом предупреждают, что если введут заградительные пошлины, проблема будет снята на первое время, а потом на рынке возникнет дефицит. Подобный рост платежей в бюджет может привести к снижению эффективности нефтеперерабатывающих заводов, следовательно, упадут объемы переработки. // фото: Engin_Akyurt/ pixabay.com