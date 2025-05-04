04 мая 2025, 14:52
В Госдуме рассказали, почему рабочий день 7 мая не будет коротким
Нам предстоят три полноценных рабочих дня
Фото: yanalya / Freepik
Рабочий день в среду, 7 мая не будет сокращенным, напомнил россиянам глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. Об этом пишет РИА Новости.
«Восьмое мая - это не праздничный день, а обычный выходной, поэтому 7 мая мы будем работать в обычном режиме, это обычный рабочий день»,
- сказал Нилов.
По словам парламентария, 8 мая - обычный выходной день, поскольку был перенесен с воскресенья, 23 февраля. © «Петрозаводск говорит»