Прокуратура контролирует состояние жилья для детей-сирот

Прокурор Прионежского района Мирослав Бондаренко принял участие в выездных осмотрах двух квартир в поселке Деревянка и деревне Вилга, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Эти квартиры планирует приобрести орган местного самоуправления для передачи детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей. По результатам осмотра установлено соответствие жилых помещений требованиям законодательства.

Работа по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находится на контроле прокурора республики Дмитрия Харченкова. © «Петрозаводск говорит»